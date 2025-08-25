„Poziv iz SNS tokom protesta“: Direktor Hitne optužuje tehničare da nisu hteli da pruže pomoć naprednjacima, studenti kažu – odbili su dežurstvo u prostorijama stranke

Direktor Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad Bogdan Živanović održao je konferenciju za medije na kojoj je javnosti konačno otkrio broj povređenih tokom protesta u tom gradu, ali izneo i niz spornih činjenica – da su ga iz SNS zvali direktno dok je bio na godišnjem odmoru, svoje koleginice doktorke je nazvao "blokaderkama", a protiv dvojice medicinskih tehničara je pokrenuo disciplinski postupak jer su, navodno, odbili da pruže pomoć povređenim pristalicama SNS.
