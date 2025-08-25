Izrael gađao bolnicu u Gazi – najmanje 20 poginulih, od kojih pet novinara

Najmanje 20 ljudi je ubijeno, uključujući i četvoro novinara, a više osoba je povređeno u najnovijem izraelskom napadu na bolnicu Naser u Pojasu Gaze, kod Kan Junisa, piše Rojters.

Palestinski mediji prenose da je jedan od ubijenih medijskih radnika kameraman Husem el Masri, koji je prema navodima zvaničnika bio honorarni saradnik novinske agencije Rojters. Fotograf Hatem Khaled, takođe honorarni saradnik Rojtersa, ranjen je u napadu, navodi takođe lokalni zvaničnici. Očevici su naveli da su napadi pratili dolazak spasilaca i medijskih ekipa na mesto prvog napada. Među poginulima je i jedan spasilac. Načelnik Generalštaba izraelske vojske