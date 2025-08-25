Rabrenović o ekonomskim merama: Ima prostora da se "zasvira i za pojas zadene"; Gavrilović: Gađaju se svi u lancu

Nove ekonomske mere stupaju na snagu 1. septembra. Ekonomista Mihajlo Rabrenović kaže za RTS da je ovo celovit paket koji može da pomogne i građani bi trebalo da osete boljitak. Dejan Gavrilović iz "Efektive“ navodi da je dobro što se merama gađaju svi u lancu i da one deluju ozbiljniju od prethodne dve akcije države u oblasti cena.

Cene za 3.000 proizvoda, mahom prehrambenih, kao i kućne hemije, biće snižene za oko 15 odsto. To će se postići ograničavanjem trgovačkih marži na 20 procenata, najavio je juče predsednik Aleksandar Vučić. Među merama za poboljšanje životnog standarda je i postavljanje granice za kamate na kredite, popusti na račune za struju, kao i smanjenje cena koje će socijalno ugroženi plaćati za drvo za ogrev. Stručnjak za menadžment državne uprave Mihajlo Rabrenović kaže da