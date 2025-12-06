Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke

Euronews pre 55 minuta  |  Autor: Tanjug
Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke
Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović izjavio je danas da je energetska bezbednost države ugrožena jer se ne možemo dugoročno oslanjati na uvoz i istakao da je aktuelna situacija sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) sjajna prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke. "Sva rešenja za NIS treba da vode ka tome da se aktivira prerada u Rafineriji nafte Pančevo. Ovo je sjajna prilika da se u srpske ruke vrati vlasništvo nad
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 10 minuta
Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Vreme pre 5 minuta
"Test za sve nas!" Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke

"Test za sve nas!" Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke

Blic pre 10 minuta
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Biznis.rs pre 5 minuta
Šta će biti sa subvencionisanim cenama dizela na pumpama? Ratri naročito zabrinuti gde će točiti gorivo

Šta će biti sa subvencionisanim cenama dizela na pumpama? Ratri naročito zabrinuti gde će točiti gorivo

Kurir pre 15 minuta
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Novi magazin pre 20 minuta
Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke

Mićović: Situacija sa NIS-om prilika da se rafinerija u Pančevu vrati u srpske ruke

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonaftanaftna industrija srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 10 minuta
JPMorgan i dalje vrlo optimističan prema bitcoinu

JPMorgan i dalje vrlo optimističan prema bitcoinu

SEEbiz pre 0 minuta
Britanska grupa DiscoverIE preuzima slovenski Trival Antene

Britanska grupa DiscoverIE preuzima slovenski Trival Antene

SEEbiz pre 5 minuta
Kako dogovor Netflixa i Warner Brosa menja Holivud

Kako dogovor Netflixa i Warner Brosa menja Holivud

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Biznis.rs pre 5 minuta