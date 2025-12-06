Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Nova ekonomija pre 57 minuta
Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima malih privatnih benzinsih stanica o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Razgovarala je sa predstavnicima Кnez Petrola, Petrola, Naftahema i КB Eurorenta, piše u saopštenju njenog ministarstva, prenosi Beta. „Ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom, očekujemo izazove i male privatne benzinske stanice su značajne za ravnomerno snabdevanje tržišta i biće uključene u ovaj mehanizam, kada i ako do toga dođe“, rekla je ministarka. Podsetila je da je razgovarala sa najvećim uvoznicima naftnih derivata na tržištu o primeni istog
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ekapija pre 27 minuta
Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Kurir pre 38 minuta
Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Radio 021 pre 1 sat
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 1 sat
Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Vreme pre 1 sat
Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

nafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Nova ekonomija pre 57 minuta
CLS: Uskoro smena direktora GSP Beograd Zorana Šarca, dolazi čovek od poverenja gradonačelnika

CLS: Uskoro smena direktora GSP Beograd Zorana Šarca, dolazi čovek od poverenja gradonačelnika

Nova ekonomija pre 37 minuta
Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja, nije poseban kurs

Puškov: Amerika u slučaju NIS zahteva isto što i od svih evropskih zemalja, nije poseban kurs

Nova ekonomija pre 42 minuta
Ministarka Lazarević: Očekujemo nove japanske investicije i kompanije u naredne dve godine

Ministarka Lazarević: Očekujemo nove japanske investicije i kompanije u naredne dve godine

RTV pre 12 minuta
Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ekapija pre 27 minuta