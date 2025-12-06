Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima malih privatnih benzinsih stanica o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Razgovarala je sa predstavnicima Кnez Petrola, Petrola, Naftahema i КB Eurorenta, piše u saopštenju njenog ministarstva, prenosi Beta. „Ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom, očekujemo izazove i male privatne benzinske stanice su značajne za ravnomerno snabdevanje tržišta i biće uključene u ovaj mehanizam, kada i ako do toga dođe“, rekla je ministarka. Podsetila je da je razgovarala sa najvećim uvoznicima naftnih derivata na tržištu o primeni istog