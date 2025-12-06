Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

(Foto: Divergent fotograph/shutterstock.com) Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je juče sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta, odnosno malih privatnih benzinskih stanica, o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Đedović Handanović je podsetila da su skoro dva meseca na snazi sankcije prema NIS-u, naglasivši da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim bi se eventualne nedostajuće količine naftnih derivata na tržištu nadomestile iz državnih rezervi i smanjio pritisak na tržište, koji može da se pojavi u takvim uslovima, preneo j sajt Vlade. Ministarka je rekla da bi za nas predstavljalo izazov ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom i