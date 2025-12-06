Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ekapija pre 1 sat
Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

(Foto: Divergent fotograph/shutterstock.com) Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je juče sa predstavnicima Knez Petrola, Petrola, Naftahema i KB Eurorenta, odnosno malih privatnih benzinskih stanica, o snabdevanju tržišta naftnim derivatima u uslovima sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Đedović Handanović je podsetila da su skoro dva meseca na snazi sankcije prema NIS-u, naglasivši da država radi na uspostavljanju brzog i efikasnog mehanizma kojim bi se eventualne nedostajuće količine naftnih derivata na tržištu nadomestile iz državnih rezervi i smanjio pritisak na tržište, koji može da se pojavi u takvim uslovima, preneo j sajt Vlade. Ministarka je rekla da bi za nas predstavljalo izazov ukoliko bi NIS-ove benzinske stanice prestale sa radom i
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Nova ekonomija pre 2 sata
Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Kurir pre 2 sata
Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Radio 021 pre 2 sata
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 3 sata
Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Nedeljnik pre 2 sata
Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Vreme pre 3 sata
Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nišknez petrolnestašicesankcije nis

Ekonomija, najnovije vesti »

Mobilno plaćanje menja navike potrošača u EU: Hrvati kaskaju za Evropom, teško se odriču klasičnog novčanika

Mobilno plaćanje menja navike potrošača u EU: Hrvati kaskaju za Evropom, teško se odriču klasičnog novčanika

Kurir pre 4 minuta
Nova pravila za greške prilikom obračuna PDV-a

Nova pravila za greške prilikom obračuna PDV-a

Biznis.rs pre 14 minuta
Službeni glasnik više nije javno preduzeće

Službeni glasnik više nije javno preduzeće

Vreme pre 14 minuta
Od "tri dušeka iz dnevne sobe" do platforme koja vredi 30 milijardi dolara: Kako su Brajan i Džo stvorili Airbnb

Od "tri dušeka iz dnevne sobe" do platforme koja vredi 30 milijardi dolara: Kako su Brajan i Džo stvorili Airbnb

Blic pre 19 minuta
Ako se preselite u ovu državu, sigurno postajete milijarder! Svaki deseti čovek broji milione, a beskućnici žive bolje od…

Ako se preselite u ovu državu, sigurno postajete milijarder! Svaki deseti čovek broji milione, a beskućnici žive bolje od Balkanaca!

Kurir pre 24 minuta