Nestle povlači sa srpskog tržišta određene proizvode za bebe zbog mogućeg prisustva cereulida

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da kompanija Nestle povlači određene proizvode za bebe sa srpskog tržišta.

"Kompanija Nestle Adriatic S d.o.o. dobrovoljno i iz predostrožnosti započinje opoziv ograničenih serija određenih NAN formula za odojčad", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva. Kako se navodi, proizvod se povlači zbog potencijalnog prisustva cereulida - toksina koji proizvodi bakterija Bacillus cereus, a što može da dovede do mučnine i povraćanja kod beba. "Bezbednost i dobrobit odojčadi su nam apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna