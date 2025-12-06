Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

Vreme pre 7 sati
Koliko je goriva uvezla Srbija 2025. godine?

U prvih osam meseci 2025. godine Srbija je uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini, navodi generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović

Dok je sudbina NIS-a neizvesna, a samim tim i pitanje snabdevanja goriva, stižu vesti o tome da je Srbija u prvih osam meseci 2025. godine uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini. U istom periodu uvezena je i velika količina dizela, a prostora za povećanje uvoza derivata još ima, kazao je generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. On je gostujući na RTS-u naveo da su sve nafne kompanije od januara počele da povećavaju
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Đedović Handanović sa predstavnicima malih privatnih benzinskih stanica o snabdevanju naftom

Nova ekonomija pre 7 sati
Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ministarka: Država preduzima sve kako ne bi došlo do nedostatka naftnih derivata

Ekapija pre 6 sati
Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Mićović o NIS-u i rafieneriji: Sjajna prilika da se postrojenje u Pančevu vrati u srpske ruke

Kurir pre 6 sati
Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Snabdevanje gorivom u Srbiji rekordno: Uvezeno više nego u 2023. i 2024. zajedno

Radio 021 pre 7 sati
Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

N1 Info pre 7 sati
Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Mićović: Državne rezerve goriva po prvi put bi mogle da se nađu na tržištu, to će biti pravi test

Nedeljnik pre 7 sati
Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Tesla uvodi opciju sa kojom možete da vozite i pišete poruke

Tesla uvodi opciju sa kojom možete da vozite i pišete poruke

Kamatica pre 1 sat
Pšenici vreme pogoduje

Pšenici vreme pogoduje

RTV pre 5 minuta
Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025. godini

Rast cena bez rasta kupaca - kako se kotiraju kuće u Srbiji u 2025. godini

Euronews pre 54 minuta
Sindikat: Četvrti incident u Krušiku ove godine, nebriga za bezbedenost radnika

Sindikat: Četvrti incident u Krušiku ove godine, nebriga za bezbedenost radnika

Radio 021 pre 10 minuta
Neuspeh socijalne politike u Kraljevini Jugoslaviji: Zakoni drumom, a život šumom

Neuspeh socijalne politike u Kraljevini Jugoslaviji: Zakoni drumom, a život šumom

N1 Info pre 9 minuta