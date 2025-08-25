Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković sastao se sa američkim teniserom, Lernerom Tijenom u prvom kolu US Opena.

Đoković je tako krenuo u pohod na novu Grend slem titulu u karijeri, a na tom putu, ima i posebnu podršku. Naime, poseban gost u Novakovoj loži na ovom meču je njegov brat, Đorđe Đoković, koje je "uhvatila" i kamera Telegrafa. On je sedeo u loži zajedno sa Novakovim timom i stručnim štabom, i sa pažnjom posmatrao dešavanja na terenu. Inače, osim njega, u loži su i Klaudio Cimalja, Dušan Vemić, Dalibor Širola, Čarli Gomez i Mark Maden, svi članovi Novakovog tima.