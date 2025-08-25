Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Telegraf pre 15 minuta  |  Telegraf.rs
Evo kako izgleda loža Ðokovića u Njujorku: U njoj sedi jedan poseban gost veoma bitan Novaku

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković sastao se sa američkim teniserom, Lernerom Tijenom u prvom kolu US Opena.

Đoković je tako krenuo u pohod na novu Grend slem titulu u karijeri, a na tom putu, ima i posebnu podršku. Naime, poseban gost u Novakovoj loži na ovom meču je njegov brat, Đorđe Đoković, koje je "uhvatila" i kamera Telegrafa. On je sedeo u loži zajedno sa Novakovim timom i stručnim štabom, i sa pažnjom posmatrao dešavanja na terenu. Inače, osim njega, u loži su i Klaudio Cimalja, Dušan Vemić, Dalibor Širola, Čarli Gomez i Mark Maden, svi članovi Novakovog tima.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Slikala se s Novakom pred početak meča, a onda je usledila hit reakcija! Ovo je oduševilo čitavu planetu

Telegraf pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS OpenDušan VemićNjujorkGrend slemDjordje djokovic

Najnovije vesti »

Njima se ove jeseni osmehuje ljubav: 4 horoskopska znaka pronaći će idealnog partnera od septembra

Njima se ove jeseni osmehuje ljubav: 4 horoskopska znaka pronaći će idealnog partnera od septembra

Kurir pre 45 minuta
Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Ukrajinci u velikom problemu! Džej Di Vens potvrdio: "Nećemo slati vojnike" (foto)

Kurir pre 55 minuta
Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Uživo Novak Đoković - Lerner Tijen: Najbolji svih vremena kreće po 25. grend slem

Mondo pre 25 minuta
Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Đoković - tijen: Novak već pravi brejk

Kurir pre 20 minuta
UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

UŽIVO Đoković do 1-0 za 24 minuta

B92 pre 10 minuta