"Probila je ogradu na kući i pobegla" Komšije o Ani, nakon što je prijavila Raleta za nasilje "Čula se dreka"

Pevačica Ana Nikolić je prijavila partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a on je dobio hitnu meru zabrane prilaska.

Nikolićeva je putem Instagrama objavila snimak pokazavši unakaženo lice i kroz plač tražeći pomoć. Do svađe je, kako se navodi došlo u njihovoj kući na Avali a oni su se navodno posvađali zbog ljubomore i neraščišćenih finansijskih računa. - Zaposleni u policiji u Belom potoku su bili iznenađeni kad je pevačica Ana Nikolić uletela u stanicu i počela da viče. Ona je najpre bila u obližnjem hotelu i na pumpi, gde se raspitivala za nadležnu policijsku stanicu. Bila je