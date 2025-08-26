Tramp najavljuje kraj sukoba: Rat će se završiti za nekoliko sedmica!

Alo pre 2 sata
Tramp najavljuje kraj sukoba: Rat će se završiti za nekoliko sedmica!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se rat u Pojasu Gaze završiti za nekoliko sedmica, bez navođenja detalja na koji način će biti okončan taj sukob.

Tramp je naveo da "dosta komunicira" sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da mu je rekao da rat u Pojasu Gaze uskoro mora da se završi, preneo je Rojters. Rekao je da Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavljaju da vrše pritisak na palestinsku militantnu grupu Hamas da oslobodi preostale taoce. Tramp je ukazao na napore specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa da obezbedi oslobađanje talaca, kao i da se obezbedi pomoć u hrani za
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Rat će biti gotov za nekoliko sedmica": Tramp najavio kraj sukoba: "Dosta komuniciramo"

"Rat će biti gotov za nekoliko sedmica": Tramp najavio kraj sukoba: "Dosta komuniciramo"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasRojtersDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Britanski ministar dobio opomenu zbog Džej Di Vensa: Druženje na imanju se završilo neprijatno

Kurir pre 4 minuta
Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Trovanja u poznatim letovalištima sve češća: Više od 100 ljudi u agoniji zbog ručka, ovo je uzrok

Kurir pre 4 minuta
Italijani sanjaju potajno svoju staru valutu – liru

Italijani sanjaju potajno svoju staru valutu – liru

Politika pre 4 minuta
Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Izrael o napadu na bolnicu u Gazi: Netanjahu izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, vojne vlasti sprovode istragu

Blic pre 1 sat
Vojska se povukla, američki vojnici su izginuli... Šta se tačno desilo biće jasno tek za godinu dana?

Vojska se povukla, američki vojnici su izginuli... Šta se tačno desilo biće jasno tek za godinu dana?

Alo pre 49 minuta