Tramp tvrdi: Rat u Pojasu Gaze će se završiti za nekoliko nedelja

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će se rat u Pojasu Gaze završiti za nekoliko sedmica, bez navođenja detalja na koji način će biti okončan taj sukob.

Tramp je naveo da dosta komunicira sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da mu je rekao da rat u Pojasu Gaze uskoro mora da se završi, preneo je Rojters. Rekao je da SAD i Izrael nastavljaju da vrše pritisak na palestinsku militantnu grupu Hamas da oslobodi preostale taoce. Tramp je ukazao na napore specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok Stiva Vitkofa da obezbedi oslobađanje talaca, kao i da se obezbedi pomoć u hrani za Pojas Gaze. Američki državni