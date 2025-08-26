Musa: "Ne znam ko sad može da parira Srbiji, ali kad se uđe u nokaut fazu..."

Košarkaš Real Madrida i reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa je izneo svoja očekivanja pred Evrobasket.

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočila se sa velikim udarcem pred početak Evrobasketa – Džanan Musa je zbog povrede i operacije morao da otkaže nastup. Ipak, iako ga neće biti na parketu, krilni igrač Real Madrida pažljivo prati dešavanja i već sada ima jasnog favorita za osvajanje evropske titule. U razgovoru za "Klix.ba", Musa je bez dileme izdvojio Srbiju. "Mislim da Srbija ima jednu ekipu koja je stvarno satkana od takvih igrača i toliko su dugo