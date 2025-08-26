Bogdanović: Uzbuđen sam zbog početka EP, spremamo se za timsku košarku

Srbija prvi meč na Evropskom prvenstvu igra u sredu od 20 i 15 u Rigi protiv Estonije

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović rekao je danas da je uzbuđen zbog početka Evropskog prvenstva i poručio da se "orlovi" spremaju da igraju timsku košarku. Srbija prvi meč na Evropskom prvenstvu igra u sredu od 20 i 15 u Rigi protiv Estonije, - Srećan sam zbog naredne utakmice i uzbuđen zbog početka Evropskog prvenstva. Usredsređeni smo na narednu utakmicu. To smo naučili, bar sam ja to naučio. Fokusiran sam samo na sledeći meč - rekao je Bogdanović na konferenciji