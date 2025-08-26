Rat - dan 1.280: Rusi okupirali još oblast; Poznato mesto sastanka; "Spremni smo za kraj"

B92 pre 16 minuta
Rat - dan 1.280: Rusi okupirali još oblast; Poznato mesto sastanka; "Spremni smo za kraj"

Rat u Ukrajini - 1.280. dan. DeepState izvestio o okupaciji sela Zaporožje i Novogeorgijevka u Dnjepropetrovskoj oblasti od strane ruskih trupa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje oko Persijskog zaliva ili evropske zemlje mogle biti domaćini razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je danas da će tokom ove nedelje predstavnici te zemlje imati više međunarodnih kontakata, koji bi mogli biti korak ka okončanju rata sa Rusijom, kao i da će sa strane Ukrajine "sve biti maksimalno spremno da se okonča rat".
