(Video) Rasta se snima sa ćerkom: Kajla oko vrata, limenka između njih - pokazao gde su otišli u jeku haosa njegove bivše žene Ane Nikolić i Raleta

Poznata pevačica Ana Nikolić prošle sedmice je prijavila svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, za nasilje, a posle toga se snimala sa modricama i ožiljcima.

Ana je Raleta prijavila policiji, te je on dobio zabranu prilaska od 48 sati. Za to vreme Anina ćerka Tara, koju je dobila u braku sa kolegom Stefanom Đurićem Rastom, nije u Srbiji, a muzičar je na Instagramu podelio gde su otišli. Snimali su se u parku, a na klupici između njih bila je limenka sa pićem. Rasta je bio sa zlatnom kajlom oko vrata, dok se Tara smeškala u kameru. Detalje pogledajte u videu iznad. Rasta je otputovao u Španiju sa devojkom Marijom