Novi stravičan snimak Ana Nikolić urla dok plače! Lice joj je u podlivima i ranama: “Zašto si to uradio”

Telegraf pre 19 minuta  |  Telegraf.rs
Novi stravičan snimak Ana Nikolić urla dok plače! Lice joj je u podlivima i ranama: “Zašto si to uradio”

Danima unazad javnost potresa drama koja se odvija u domu Ane Nikolić.

Ona je prijavila svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje pokazavši kako izgleda njeno lice u modricama i podlvima. Sada se ponovo oglasila na Instagramu plačući se obratila njemu. - Sramota me je moje sramote,sramota me je kome sam poklonila dve godine. Ostavicu vas da lečite svoje frustracije....jer je važnija ograda nego ksko sam ja ....i vaznije je sta ce "selo " da mi kaže.Evo lečite se....ako vam je ovo od pomoćii....Vredjajte me...Ali ne zelim nikome
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Zašto si to uradio Rale!": Bolni krici Ane Nikolić, jeca na sav glas, objavila potresan snimak

"Zašto si to uradio Rale!": Bolni krici Ane Nikolić, jeca na sav glas, objavila potresan snimak

Mondo pre 10 minuta
"Dobila sam prsten pre dve nedelje" Ana Nikolić iznela šokantne detalje o odnosu sa Raletom, uplakana sve priznala: Sramota me…

"Dobila sam prsten pre dve nedelje" Ana Nikolić iznela šokantne detalje o odnosu sa Raletom, uplakana sve priznala: Sramota me je, imali smo planove...

Kurir pre 5 minuta
Ana Nikolić jeca na sav glas, javno se obratila Raletu Pevačica u suzama, ne može da dođe sebi, za njega ima samo jedno…

Ana Nikolić jeca na sav glas, javno se obratila Raletu Pevačica u suzama, ne može da dođe sebi, za njega ima samo jedno pitanje: Boli me sve

Kurir pre 19 minuta
Bespomoćno plače na sav glas! Ana Nikolić otkrila šta se dešavalo pre jezivog nasilja, Rale je zaprosio: "Pre dve nedelje sam…

Bespomoćno plače na sav glas! Ana Nikolić otkrila šta se dešavalo pre jezivog nasilja, Rale je zaprosio: "Pre dve nedelje sam dobila prsten"

Alo pre 10 minuta
"Pogrebno stiže po tebe!" Ana Nikolić uputila jezive pretnje Raletu, razlog je druga žena!

"Pogrebno stiže po tebe!" Ana Nikolić uputila jezive pretnje Raletu, razlog je druga žena!

Alo pre 19 minuta
Jezivi, bolni krici Ana Nikolić urla na sav glas nakon incidenta sa Raletom: "Zašto si to uradio? Ne znaš koliko boli"

Jezivi, bolni krici Ana Nikolić urla na sav glas nakon incidenta sa Raletom: "Zašto si to uradio? Ne znaš koliko boli"

Alo pre 19 minuta
Bivša u centru skandala, on se baškari s Marijom: Ana objavljivala stravične snimke, a evo šta radi Rasta

Bivša u centru skandala, on se baškari s Marijom: Ana objavljivala stravične snimke, a evo šta radi Rasta

Mondo pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

Od vrelih izdanja do papuča i metle: Teodora Džehverović pokazala kako čisti dvorište - i za ovo je istakla atribute (foto)…

Od vrelih izdanja do papuča i metle: Teodora Džehverović pokazala kako čisti dvorište - i za ovo je istakla atribute (foto)

Blic pre 10 minuta
"Umalo mi ruku nije: Otkinula!" Rale izneo u javnost šok detalje: "Hvatala se za volan dok sam vozio, urlala da ćemo…

"Umalo mi ruku nije: Otkinula!" Rale izneo u javnost šok detalje: "Hvatala se za volan dok sam vozio, urlala da ćemo poginuti", tvrdi da pevačica ne govori istinu

Blic pre 1 sat
(Foto) bazen sa pogledom na okean, a haljina sa velikim dekolteom: Kosjerina sa mužem uživa u odmoru iz snova - nimalo ne žale…

(Foto) bazen sa pogledom na okean, a haljina sa velikim dekolteom: Kosjerina sa mužem uživa u odmoru iz snova - nimalo ne žale para

Blic pre 1 sat
(Video) Ana Nikolić objavila potresan snimak: Pevačica se guši u suzama, ne može da dođe sebi: "Sramota me je moje sramote"…

(Video) Ana Nikolić objavila potresan snimak: Pevačica se guši u suzama, ne može da dođe sebi: "Sramota me je moje sramote"

Blic pre 25 minuta
(Video) Miloš Biković na meču crvene zvezde: Glumac se snimio na tribinama, bodri naše igrače, pa podigao tri prsta

(Video) Miloš Biković na meču crvene zvezde: Glumac se snimio na tribinama, bodri naše igrače, pa podigao tri prsta

Blic pre 40 minuta