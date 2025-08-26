Žrebanje srpskog kandidata

Ime potpredsednika Skupštine Kosova iz redova srpskog naroda biće izabran žrebom, jer danas iz tri pokušaja nije izabran kandidat Srpske liste Slavko Simić, a Srpska lista nije predložila drugog kandidata.

Do sada je izabrano četvoro od petoro potpredsednika – Aljbuljena Hadžiju iz Pokreta Samoopredeljenje, Fljora Čitaku iz Demokratske partije Kosova i Kujtim Šalja iz Demokratskog saveza Kosova. Za potpredsednicu iz redova manjinskih naroda, koji nisu srpski narod, izabrana je Emilja Redžepi. Kako piše portal Reporteri, Slavko Simić predložen je tri puta za kandidata i nije dobio potreban broj glasova u parlamentu. Za njega je glasalo 10 poslanika, 56 je bilo protiv