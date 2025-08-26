Novi predsednik kosovske skupštine: Srbija treba da prizna Kosovo

Vesti online pre 4 sati  |  Kosovo online (P. V.)
Novi predsednik kosovske skupštine: Srbija treba da prizna Kosovo

Poslanik Samoopredeljenja Dimalj Baša novi je predsednik skupštine Kosova. Baša je izabran u 58. nastavku konstitutivne sednice i to sa 73 glasa za, dok je protiv bilo 30 poslanika, uz osmoro uzdržanih. Po preuzimanju dužnosti, Baša je poručio da poslanici imaju političke razlike ali da je “Kosovo zajedničko”. Pozvao je Srbiju da prizna Kosovo.

Baša je rekao i da je Kosovo danas nezavisno i zahvaljujući podršci prijatelja, na čelu sa SAD, čiji su vojnici “žrvtovali svoje živote da ono danas bude slobodno”. Naveo je i da Kosovo ostaje jedan od najuspešnijih projekata međunarodne zajednice. Pozvao je Srbiju, za koju je rekao da ima „pretenzije na teritoriji njihove zemlje“, da prizna Kosovo. – Pozivam na demokratizovanu Srbiju, koja priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, na dobrosusedske odnose koje gradimo,
KosovoSkupština SrbijeKosovo i Metohijameđunarodna zajednicasrbijapriznanje kosova

