Petković: Pravno nasilje neviđenih razmera u Prištini, Rašić je predstavnik Kurtija a ne Srba

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je u prištinskom parlamentu na delu pravno nasilje neviđenih razmera i ukazao da je premijer privremenih institucija Aljbin Kurti pokušao da progura Nenada Rašića za potpredsednika tzv. skupštine, na mesto koje pripada Slavku Simiću, koga je predložila Srpska lista. "Za tu prevaru uveli su čak i izbor žrebom, doduše bez uspeha. Rašić je predstavnik Kurtija, a ne Srba!", istakao je Petković u