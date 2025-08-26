Đurić sa Sorensenom: Neophodna deeskalacija stanja na AP KiM, dijalog najbolji put

Euronews pre 58 minuta  |  Autor: Tanjug
Đurić sa Sorensenom: Neophodna deeskalacija stanja na AP KiM, dijalog najbolji put
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, i tom prilikom obostrano je ocenjeno da - pored neophodnosti deeskalacije stanja na Kosovu i Metohiji, dijalog, otvoreni i supstancijalni razgovori, kao i primena postignutih dogovora predstavljaju najbolji put za rešavanje otvorenih pitanja i normalizaciju životnih uslova za
Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaEUPrištinaMarko Đurićbeograd

