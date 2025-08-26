Vučić sa Sorensenom: Dijalog vratiti na obavezu formiranja ZSO i zaštitu prava Srba

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, a razgovor je, kako je naveo, bio otvoren i fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU, kao i na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. "Ukazao sam na to da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i