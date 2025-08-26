Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović rekao je danas da će američke sankcije Naftnoj idndustriji Srbije (NIS) verovatno ponovo biti odložene na mesec ili dva. „Biće odlaganja – na mesec dana, možda i na dva.

Sankcije se lako uvode, ali teško ukidaju. Po mom mišljenju, najveća nada leži u dogovoru koji su postigli američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Oni su se saglasili da Evropa mora tri godine unapred da obezbedi 250 milijardi energenata na godišnjem nivou. To, bez saradnje sa Rusijom, nije moguće“, rekao je Bajatović za RTS. Prema njegovim rečima, SAD jesu vodeći proizvođač gasa i nafte, ali i najveći potrošač na