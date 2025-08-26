Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Forbes pre 5 sati  |  Agencije
Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Direktor „Srbijagasa“ Dušan Bajatović rekao je danas da će američke sankcije Naftnoj idndustriji Srbije (NIS) verovatno ponovo biti odložene na mesec ili dva. „Biće odlaganja – na mesec dana, možda i na dva.

Sankcije se lako uvode, ali teško ukidaju. Po mom mišljenju, najveća nada leži u dogovoru koji su postigli američki predsednik Donald Tramp i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Oni su se saglasili da Evropa mora tri godine unapred da obezbedi 250 milijardi energenata na godišnjem nivou. To, bez saradnje sa Rusijom, nije moguće“, rekao je Bajatović za RTS. Prema njegovim rečima, SAD jesu vodeći proizvođač gasa i nafte, ali i najveći potrošač na
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

Bajatović za RTS: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

RTS pre 2 sata
Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u…

Oglasio se Dušan Bajatović! Direktor Srbijagasa otkriva da li će cene nafte u Srbiji skočiti i šta će biti sa sankcijama NIS-u

Kurir pre 3 sata
Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

Rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe, očekuje se novo odlaganje

Naslovi.ai pre 5 sati
Direktor 'Srbijagasa' kaže da će američke sankcije NIS-u ponovo biti odložene

Direktor 'Srbijagasa' kaže da će američke sankcije NIS-u ponovo biti odložene

Slobodna Evropa pre 5 sati
Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Nova ekonomija pre 6 sati
Sutra ističe rok odlaganja primene američkih sankcija NIS-u

Sutra ističe rok odlaganja primene američkih sankcija NIS-u

Nova ekonomija pre 6 sati
Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Bajatović: Sankcije NIS-u biće ponovo odložene

Biznis.rs pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSRusijaEvropska komisijaSrbijagasDušan BajatovićDonald Trampnaftanaftna industrija srbijeSankcije

Ekonomija, najnovije vesti »

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Ova boja automobila je najprodavanija: Studija pokazala da kupci vole neutralnije nijanse!

Kurir pre 23 minuta
Rheinmetall otvara dvije tvornice u Bugarskoj

Rheinmetall otvara dvije tvornice u Bugarskoj

SEEbiz pre 3 minuta
Opština sa 6.360 stanovnika ima platu veću od 1.000 evra! Od bruto do neto, ovo su prosečne zarade za jun: Detaljan spisak po…

Opština sa 6.360 stanovnika ima platu veću od 1.000 evra! Od bruto do neto, ovo su prosečne zarade za jun: Detaljan spisak po gradovima

Blic pre 9 minuta
Građevinski sektor u lipnju rastao na godišnjoj, pao na mjesečnoj razini

Građevinski sektor u lipnju rastao na godišnjoj, pao na mjesečnoj razini

SEEbiz pre 13 minuta
Trgovina robom zemalja G20 beleži skroman rast u drugom kvartalu

Trgovina robom zemalja G20 beleži skroman rast u drugom kvartalu

Biznis.rs pre 23 minuta