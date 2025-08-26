Sunčano i toplo narednih dana, u drugoj polovini nedelje stiže naoblačenje i osveženje

Glas juga pre 7 minuta
Sunčano i toplo narednih dana, u drugoj polovini nedelje stiže naoblačenje i osveženje

Samo na jugozapadu i jugu pre podne biće umereno oblačno, ali suvo.

Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 27 do 31 stepen. U Nišu će jutro biti umereno oblačno i sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i promenljiv. Minimalna temperatura biće oko 9, a maksimalna oko 30 stepeni. U sredu 27. avgusta očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Temperatura će ponovo prelaziti 30
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Beta pre 2 minuta
Spremite se za letnji talas: Temperature idu do 39°C

Spremite se za letnji talas: Temperature idu do 39°C

Serbian News Media pre 17 minuta
Kakvo nas vreme očekuje danas

Kakvo nas vreme očekuje danas

Nedeljnik pre 22 minuta
Meteorolozi u neverici zbog onoga što sledi krajem avgusta: Temperaturni šok, sa 4 na 40 stepeni za samo nekoliko dana

Meteorolozi u neverici zbog onoga što sledi krajem avgusta: Temperaturni šok, sa 4 na 40 stepeni za samo nekoliko dana

Mondo pre 32 minuta
Nakon svežeg jutra Srbiju čeka pravi letnji dan Sunce i temperatura do 31 stepen od ovog datuma stiže pravi talas vrućina

Nakon svežeg jutra Srbiju čeka pravi letnji dan Sunce i temperatura do 31 stepen od ovog datuma stiže pravi talas vrućina

Dnevnik pre 57 minuta
Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

RTV pre 2 sata
(Mapa) "sa 4 stepena idemo na: 40!" Srpski meteorolozi šokirano gledaju u prognozu za kraj avgusta, uragan Erin Srbiji donosi…

(Mapa) "sa 4 stepena idemo na: 40!" Srpski meteorolozi šokirano gledaju u prognozu za kraj avgusta, uragan Erin Srbiji donosi neverovatne obrte

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Studenti Filozofskog u Novom Sadu: "Treba nam pomoć, dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim"

Studenti Filozofskog u Novom Sadu: "Treba nam pomoć, dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim"

N1 Info pre 32 minuta
Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Vremenska prognoza za utorak, 26. avgust: Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo

Beta pre 2 minuta
Studenti koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu izbačeni iz zgrade: "Dekan zamenio bravu"

Studenti koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu izbačeni iz zgrade: "Dekan zamenio bravu"

Radio 021 pre 17 minuta
Spremite se za letnji talas: Temperature idu do 39°C

Spremite se za letnji talas: Temperature idu do 39°C

Serbian News Media pre 17 minuta
Studenti Filozofskog u Novom Sadu traže pomoć: „Dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim“

Studenti Filozofskog u Novom Sadu traže pomoć: „Dekan uleteo na fakultet, zamenio bravu, preti disciplinskim“

Danas pre 7 minuta