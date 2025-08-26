Sunčano i toplo narednih dana, u drugoj polovini nedelje stiže naoblačenje i osveženje

Samo na jugozapadu i jugu pre podne biće umereno oblačno, ali suvo.

Duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 14 stepeni, a maksimalne dnevne od 27 do 31 stepen. U Nišu će jutro biti umereno oblačno i sveže, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab i promenljiv. Minimalna temperatura biće oko 9, a maksimalna oko 30 stepeni. U sredu 27. avgusta očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. Temperatura će ponovo prelaziti 30