RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje na visoke temperature na području Srbije za četvrtak i petak kada će najviše dnevne temperature dostizati od 32 do 39 stepeni.

U četvrtak 28.avgusta biće sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 32 do 37 stepeni, dok će u petak 29.avgusta u većini mesta biti od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 stepena. U Beogradu će u četvrtak i petak biti sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 stepeni. Prema prognozi RHMZ-a sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren, južni i