Vremenska prognoza 27. avgust 2025.

RTS pre 1 sat
U celoj Srbiji pretežno sunčano i nekoliko stepeni toplije nego danas. Ipak, računajte na sveže jutro. Ujutru ponegde svega 7 stepeni. Tokom dana od 30 stepeni do 33 stepena. Nad Beogradom sunce, a u natoplijem delu dana 32 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 27.08.2025. Sreda: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17, a najviša od 30 do 33 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32°C, verovatnoća 95%. 28.08.2025. Četvrtak:Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujni južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 na jugu Srbije do
