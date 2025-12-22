Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu; Sastaju se sa predstavnicima Slovaka u Vojvodini

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu; Sastaju se sa predstavnicima Slovaka u Vojvodini

BAČKI PETROVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, stigli su danas u Bački Petrovac gde će održati zajednički sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini.

Vučića i Pelegrinija je ispred zgrade dočekalo lokalno rukovodstvo, sa predsednicom opštine Vierom Krstovski na čelu, zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković, kao i meštani Bačkog Petrovca koji nose barjake sa zastavama Srbije i Slovačke. Predsednici Vučić i Pelegrini su dočekani uz pogaču i so koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji. Kako je najavljeno, nakon sastanka dvojica predsednika obratiće se medijima u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

(VIDEO) Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

N1 Info pre 2 minuta
Vučića i Pelegrinija u Bačkom Petrovcu dočekao protest, Vučić: "Dobili su poziv za razgovor, okupilo ih se 34"

Vučića i Pelegrinija u Bačkom Petrovcu dočekao protest, Vučić: "Dobili su poziv za razgovor, okupilo ih se 34"

NIN pre 2 minuta
"Okupilo se 34 ljudi" Vučić o protestu u Bačkom Petrovcu tokom njegove i Pelegrinijeve posete: "Dobili su poziv za razgovor"…

"Okupilo se 34 ljudi" Vučić o protestu u Bačkom Petrovcu tokom njegove i Pelegrinijeve posete: "Dobili su poziv za razgovor" (foto, video)

Blic pre 2 minuta
Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Vučić: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 minuta
(FOTO) Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

(FOTO) Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Vučić najavio: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Vučić najavio: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu

Telegraf pre 2 minuta
Vučić u Bačkom Petrovcu: Rešavamo probleme Slovaka, Pelegrini: Ovo je istorijski trenutak

Vučić u Bačkom Petrovcu: Rešavamo probleme Slovaka, Pelegrini: Ovo je istorijski trenutak

Euronews pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMaja GojkovićVojvodinaPredsednik SrbijeNacionalne manjineBačka

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju: magla, sipeća kiša, naoblačenje i promenljivo vreme narednih dana

Vremenska prognoza za Srbiju: magla, sipeća kiša, naoblačenje i promenljivo vreme narednih dana

Naslovi.ai pre 2 minuta
Ustavobranitelji: AKB da insistira na otvaranju istrage o smrti Vladimira Cvijana

Ustavobranitelji: AKB da insistira na otvaranju istrage o smrti Vladimira Cvijana

N1 Info pre 2 minuta
(VIDEO) Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

(VIDEO) Protest u Bačkom Petrovcu tokom posete Pelegrinija, građani bili okruženi Žandarmerijom

N1 Info pre 2 minuta
Vučića i Pelegrinija u Bačkom Petrovcu dočekao protest, Vučić: "Dobili su poziv za razgovor, okupilo ih se 34"

Vučića i Pelegrinija u Bačkom Petrovcu dočekao protest, Vučić: "Dobili su poziv za razgovor, okupilo ih se 34"

NIN pre 2 minuta
"Okupilo se 34 ljudi" Vučić o protestu u Bačkom Petrovcu tokom njegove i Pelegrinijeve posete: "Dobili su poziv za razgovor"…

"Okupilo se 34 ljudi" Vučić o protestu u Bačkom Petrovcu tokom njegove i Pelegrinijeve posete: "Dobili su poziv za razgovor" (foto, video)

Blic pre 2 minuta