Vučić i Pelegrini u Bačkom Petrovcu; Sastaju se sa predstavnicima Slovaka u Vojvodini

BAČKI PETROVAC - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Slovačke Republike Peter Pelegrini, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, stigli su danas u Bački Petrovac gde će održati zajednički sastanak sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini.

Vučića i Pelegrinija je ispred zgrade dočekalo lokalno rukovodstvo, sa predsednicom opštine Vierom Krstovski na čelu, zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković, kao i meštani Bačkog Petrovca koji nose barjake sa zastavama Srbije i Slovačke. Predsednici Vučić i Pelegrini su dočekani uz pogaču i so koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji. Kako je najavljeno, nakon sastanka dvojica predsednika obratiće se medijima u