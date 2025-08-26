Odbijen zahtev za izdavanje građevinske dozvole za Nacionalni stadion

Odbijen zahtev za izdavanje građevinske dozvole za Nacionalni stadion

Ministarstvo građevinarstva odbacilo je zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima, i parkingom.

Zahtev koji je podnelo Ministarstvo finansija odbačen je jer je bio nepotpun. Rešenje o odbacivanju zahteva objavljeno je 20. avgusta, piše Forbes Srbija. Kako se može videti iz rešenja, građevinska dozvola je tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Biće visok 51,5 metara i moći će da primi 52.000 gledalaca. Zahtev za dozvolu, kako se može videti, odnosio se i na prateće sadržaje i parking.
