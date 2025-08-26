Odbijen zahtev za izdavanje građevinske dozvole za Nacionalni stadion

Ministarstvo građevinarstva odbacilo je zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima, i parkingom.

Zahtev koji je podnelo Ministarstvo finansija odbačen je jer je bio nepotpun. Rešenje o odbacivanju zahteva objavljeno je 20. avgusta, piše Forbes Srbija. Kako se može videti iz rešenja, građevinska dozvola je tražena za stadion koji će imati suteren, prizemlje i sedam spratova. Biće visok 51,5 metara i moći će da primi 52.000 gledalaca. Zahtev za dozvolu, kako se može videti, odnosio se i na prateće sadržaje i parking. Šta je nedostajalo u zahtevu? U rešenju o