Studentkinja Filozofskog: Dekan naveo da ne planira da napušta zgradu i da je pripremljen sa opremom za spavanje

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su građane na protest ispred zgrade fakulteta, jer je dekan, kako su izjavili, jutros ušao na fakultet sa nekim od profesora, zamenio bravu i zapretio disciplinskim postupcima.

Studentkinja Maša navela je za N1 da je dekan rekao da je došao „pripremljen sa svojom opremom za spavanje i da ne planira da napušta zgradu fakulteta", kao i "da će mu se pridružiti još profesora koje će on selektivno propuštati i kontrolisati ko ulazi u zgradu fakulteta“. „Sat i po vremena je trajao razgovor sa njim. Što se tiče disciplinskog postupka, rekao je da mogu biti obustavljeni ukoliko svako od nas pojedinačno potpiše da više neće uzurpirati rad