Vučić: Ukazao sam Sorensenu na značaj povratka dijaloga na principe na kojima je zasnovan

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peteru Sorensenu ukazao da je suštinski važno da se taj proces vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština i na zaštitu prava Srba na Kosovu.

Posle sastanka sa Sorensenom u Beogradu, Vučić je na Instagramu napisao da su imali otvoren razgovor, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištinom uz posredovanje EU i na izazove sa kojima se Srbija suočava kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu. "Ukazao sam da je suštinski važno da se dijalog vrati na temeljne principe na kojima je i zasnovan, pre svega na obavezu formiranja Zajednice srpskih opština, kao i na zaštitu prava naših građana na
