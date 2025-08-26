Akademski plenum pozvao dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da podnese ostavku

Nedeljnik pre 1 sat
Akademski plenum pozvao dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da podnese ostavku

Akademski plenum pozvao je večeras dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoja Alanovića da podnese ostavku na to mesto zbog „uzurpiranja“ fakulteta.

U saopštenju su ocenili da bi tim činom dekan doprineo „smirivanju napete situacije koju je sam generisao pozivanjem policije da interveniše na fakultetu“. „Dekan Alanović je zaključavanjem fakulteta, uz zabranu ulaska studentima i većem broju kolega, uz pozivanje policije – uzurpirao fakultet i shodno tome bi morao sam da da ostavku“, stoji u saopštenju. Ocenjuje se i da je policije „ponovo dokazala da je u funkciji režima, a ne građana“. „Kada je u martu prošle
