Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

Zbor građana novosadske mesne zajednice "Futog" saopštio je danas da se u potpunosti ograđuje od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća, studenta koji je deo grupe "Studenti koji žele da uče", navodeći da vandalizam nikada nije bio manir zborova. "Svi znamo da vandalizam nikada nije bio, niti će biti, manir zborova.

Naša borba se vodi isključivom nenasilnim putem i zasniva na dostojanstvu, istini i zajedništvu", objavljeno je na Instagramu tog zbora građana. Iz Zbora su poručili da oštro osuđuju svaki oblik vređanja sugrađana koji su se doselili iz drugih krajeva ili država. Futog je, kako navode, mesto koje raste zahvaljujući različitostima i gde svako ima pravo da živi dostojanstveno i bez etiketiranja na račun porekla. "Uvereni smo da je ovo još jedan providan pokušaj
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Neprimeren grafit na kući „studenta koji želi da uči“: Vlast osula "paljbu" po Zborovima Novog Sada, oni demantuju da stoje…

Neprimeren grafit na kući „studenta koji želi da uči“: Vlast osula "paljbu" po Zborovima Novog Sada, oni demantuju da stoje iza toga

N1 Info pre 1 sat
Zbor građana „Futog“: Ograđujemo se od grafita na kući studenta koji želi da uči

Zbor građana „Futog“: Ograđujemo se od grafita na kući studenta koji želi da uči

Danas pre 1 sat
Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro…

Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro reagovao na jezive grafite! Balać: Nisu me uplašili, neću ćutati!

Dnevnik pre 1 sat
Gojkovićeva osudila poruke mržnje na kući porodice studenta Vladimira Balaća

Gojkovićeva osudila poruke mržnje na kući porodice studenta Vladimira Balaća

RTV pre 2 sata
Grafit u Futogu na kući studenta iz Ćacilenda, oglasili se Brnabić i Vučević

Grafit u Futogu na kući studenta iz Ćacilenda, oglasili se Brnabić i Vučević

Radio 021 pre 1 sat
Komesarijat za izbeglice osudio ispisivanje uvredljivih poruka na kući porodice Balać

Komesarijat za izbeglice osudio ispisivanje uvredljivih poruka na kući porodice Balać

RTV pre 2 sata
Mesarović osudila ispisivanje grafita na kući studenta Balaća u Futogu

Mesarović osudila ispisivanje grafita na kući studenta Balaća u Futogu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadFutog

Politika, najnovije vesti »

Prelazna vlada je pokušaj pasiviziranja naroda, smatraju studenti u blokadi Filozofskog fakulteta

Prelazna vlada je pokušaj pasiviziranja naroda, smatraju studenti u blokadi Filozofskog fakulteta

Mašina pre 29 minuta
N1 Direktno: Novi pritisci na akademsku zajednicu, večeras od 20h

N1 Direktno: Novi pritisci na akademsku zajednicu, večeras od 20h

N1 Info pre 4 minuta
Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Smeta im odluka o Srpskoj listi

N1 Info pre 24 minuta
Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora, nije izabran srpski kandidat za potpredsednika

Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora, nije izabran srpski kandidat za potpredsednika

RTS pre 19 minuta
Predsednik Vučić je još jednom masno slagao o izborima. I to u intervjuu za Euronews

Predsednik Vučić je još jednom masno slagao o izborima. I to u intervjuu za Euronews

Nova pre 24 minuta