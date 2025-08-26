Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

Zbor građana novosadske mesne zajednice "Futog" saopštio je danas da se u potpunosti ograđuje od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća, studenta koji je deo grupe "Studenti koji žele da uče", navodeći da vandalizam nikada nije bio manir zborova. "Svi znamo da vandalizam nikada nije bio, niti će biti, manir zborova.

Naša borba se vodi isključivom nenasilnim putem i zasniva na dostojanstvu, istini i zajedništvu", objavljeno je na Instagramu tog zbora građana. Iz Zbora su poručili da oštro osuđuju svaki oblik vređanja sugrađana koji su se doselili iz drugih krajeva ili država. Futog je, kako navode, mesto koje raste zahvaljujući različitostima i gde svako ima pravo da živi dostojanstveno i bez etiketiranja na račun porekla. "Uvereni smo da je ovo još jedan providan pokušaj