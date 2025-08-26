Neprimeren grafit na kući „studenta koji želi da uči“: Vlast osula "paljbu" po Zborovima Novog Sada, oni demantuju da stoje iza toga

Na porodičnoj kući „studenta koji želi da uči“ Vladimira Balaća u Futogu u utorak se pojavio grafit „Selite se dođoši Zborovi Novi Sad“.

Neprimereni grafit je od predstavnika vlasti ocenjen kao fašistički i ustaški, a predsednik Aleksandar Vučić je policiju i tužilaštvo pozvao da deluju „promptno i snažno“ i pozvao na dijalog. Zborovi Novog Sada su demantovali da stoje iza ispisivanja grafita na porodičnoj kući Balaća. „Mi, zborovi Novog Sada oštro osuđujemo narušavanje ičije privatne imovine i demantujemo dovođenje u vezu sa bilo kakvim akcijama tog karaktera“, navodi se u saopštenju Zborova.
