Vučić o natpisima na kući Balaća: Ovako nešto u Srbiji ne sme da se događa

RTV pre 41 minuta  |  Tanjug
Vučić o natpisima na kući Balaća: Ovako nešto u Srbiji ne sme da se događa

BEOGRAD - Nepoznati počinioci ispisali su poruke mržnje na kući studenta FTN-a Vladimira Balaća u Futogu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je danas ispisivanje natpisa ''Selite se dođoši'' i ''Zborovi Novi Sad'' na kući bake studenta FTN-a u Novom Sadu Vladimira Balaća i pozvao policiju i tužilaštvo da reaguju povodom tog slučaja, ističući da ovakvi napadi ne smeju da se događaju i ponavljaju u Srbiji.

Vučić je u video objavi na Instagramu naveo da su se noćas u Futogu kod Novog Sada dogodile strašne i jezive stvari i nešto na šta nismo navikli u Srbiji i dodao da je fasada kuće roditelja i bake Vladimira Balaća, studenta koji je sve vreme želeo da uči, uništena. ''A na njoj ispisano nešto što smo mislili da je primereno samo onima koji su proterivali Srbe sa svojih ognjišta na prostoru bivše Jugoslavije i što je moglo da bude vezano za neka stara vremena u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Neprimeren grafit na kući „studenta koji želi da uči“: Vlast osula "paljbu" po Zborovima Novog Sada, oni demantuju da stoje…

Neprimeren grafit na kući „studenta koji želi da uči“: Vlast osula "paljbu" po Zborovima Novog Sada, oni demantuju da stoje iza toga

N1 Info pre 2 sata
Zbor građana „Futog“: Ograđujemo se od grafita na kući studenta koji želi da uči

Zbor građana „Futog“: Ograđujemo se od grafita na kući studenta koji želi da uči

Danas pre 3 sata
Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

Zbor građana Futoga: Ograđujemo se od ispisivanja grafita na kući Vladimira Balaća

NIN pre 3 sata
Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro…

Nedopustivo! Ovo je posledica politike mržnje i nasilja! Gradonačelnik Novog Sada Mićin obišao porodicu studenta i oštro reagovao na jezive grafite! Balać: Nisu me uplašili, neću ćutati!

Dnevnik pre 3 sata
Gojkovićeva osudila poruke mržnje na kući porodice studenta Vladimira Balaća

Gojkovićeva osudila poruke mržnje na kući porodice studenta Vladimira Balaća

RTV pre 3 sata
Grafit u Futogu na kući studenta iz Ćacilenda, oglasili se Brnabić i Vučević

Grafit u Futogu na kući studenta iz Ćacilenda, oglasili se Brnabić i Vučević

Radio 021 pre 3 sata
Komesarijat za izbeglice osudio ispisivanje uvredljivih poruka na kući porodice Balać

Komesarijat za izbeglice osudio ispisivanje uvredljivih poruka na kući porodice Balać

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadFutogTužilaštvoPredsednik SrbijeJugoslavija

Politika, najnovije vesti »

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Traže poništavanje odluke o kandidaturi Srpske liste

Samoopredeljenje podnelo žalbu Vrhovnom sudu: Traže poništavanje odluke o kandidaturi Srpske liste

Danas pre 1 sat
Kako su ulice u Severnoj Mitrovici dobili Ćuruvija i Đinđić i zašto nije Oliver Ivanović?

Kako su ulice u Severnoj Mitrovici dobili Ćuruvija i Đinđić i zašto nije Oliver Ivanović?

Danas pre 1 sat
Marinika Tepić: Studenti još jednom da razmisle o ideji prelazne vlade

Marinika Tepić: Studenti još jednom da razmisle o ideji prelazne vlade

Danas pre 31 minuta
"Ovo nije demokratija, već udarac na slobodu opredeljenja": Stanković: Osuđujem mržnju i diskriminaciju prema studentu Balaću…

"Ovo nije demokratija, već udarac na slobodu opredeljenja": Stanković: Osuđujem mržnju i diskriminaciju prema studentu Balaću i njegovoj porodici

Blic pre 1 minut
„Tehnička vlada da izbegnemo krvoproliće“: Marinika Tepić pozvala studente da još jednom razmisle o prelaznoj vladi

„Tehnička vlada da izbegnemo krvoproliće“: Marinika Tepić pozvala studente da još jednom razmisle o prelaznoj vladi

Nova pre 6 minuta