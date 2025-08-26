Napeto na Filozofskom fakultetu: Studenti blokirali sve ulaze, dekan i nekoliko profesora se zaključali u zgradi

Studente, koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu, dekan ove visokoobrazovne ustanove Milivoj Alanović izbacio je rano jutros iz zgrade.

Kako saznajemo, studenti koji su izbačeni nalaze se napolju, ali su raspoređeni po svim ulazima u zgradu fakulteta, u kojoj su se zaključali dekan i nekolicina profesora, sa portirom i čistačicama. Neposredno pre izbacivanja iz zgrade, studenti u blokadi ovog fakulteta, objavili su na mrežama da je dekan „ uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu, da im preti disciplinskim postupcima i da im je potrebna pomoć”. U zgradu fakulteta, dekan Milivoj Alanović,