MUP: Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Novi magazin pre 7 sati  |  Beta
MUP: Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Vatrogasne ekipe lokalizovale su požar koji je oko 11 časova izbio između Kaća i Budisave kod Novog Sada i u kom nije bilo povređenih osoba.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 kvadratnih metara. "Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre", stoji u saopštenju. U intervenciji učestvuje 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa četiri vozila,
