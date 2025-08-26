MUP: Lokalizovan požar između Kaća i Budisave kod Novog Sada, nema povređenih

Vatrogasne ekipe lokalizovale su požar koji je oko 11 časova izbio između Kaća i Budisave kod Novog Sada i u kom nije bilo povređenih osoba.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), požar je prvo zahvatio travu i nisko rastinje, a zatim se proširio na objekat za reciklažu i proizvodnju paleta, buradi i kontejnera, površine oko 200 kvadratnih metara. "Požarom je bio zahvaćen i napušteni salaš, a vatrogasci-spasioci su pravovremenom intervencijom uspeli da spreče dalje širenje vatre", stoji u saopštenju. U intervenciji učestvuje 12 vatrogasaca-spasilaca iz Novog Sada sa četiri vozila,