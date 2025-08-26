Svetske akcije padaju nakon što je Tramp zaoštrio sukob sa američkim Federalnim rezervama
Akcije na berzi su danas znatno pale u Evropi i Aziji nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da otpušta guvernerku Federalnih rezervi (Fed) Lizu Kuk.
Tramp je u saopštenju na svojoj platformi Trut Soušal naveo da smenjuje Kukovu zbog navoda da je počinila hipotekarnu prevaru. To je potez bez presedana koji predstavlja eskalaciju u Trampovoj borbi za veću kontrolu nad onim što se dugo smatralo institucijom nezavisnom od dnevne politike. Osim što će potresti finansijska tržišta, verovatno će pokrenuti pravnu bitku koja će verovatno stići do Vrhovnog suda. “Trampova odluka da smeni aktuelnog guvernera Feda