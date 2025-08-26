Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

RTS pre 34 minuta
Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

Poslanik pokreta Samoopredeljenje Dimalj Baša izbran je za novog predsednika centralne skupštine u Prištini.

Na 58. po redu zasedanju konstituisanja novog saziva parlamenta za Dimalja Bašu su glasala 73 poslanika, 30 je bilo protiv, a tri uzdržana. Za ovog kandidata glasali su i poslanici Demokratske partije i Alijanse za budućnost. Izborom i potpredsednika, novi saziv skupštine će biti konstituisan, sedam meseci nakon izbora 9. februara.
