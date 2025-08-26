Dimal Baša novi predsednik kosovskog parlamenta

Beta pre 1 sat

Skupština Kosova je na današnjem nastavku konstitutivne sednice izabrala poslanika Samoopredelenja Dimala Bašu za predsednika.

Za izbor Baše je, pored poslanika Samoopredelenja, glasalo nekoliko poslanika Demokratske partije Kosova (DPK) i iz manjinskih zajednica.

Protiv su glasali poslanici Demokratskog saveza Kosova (DSK), Alijanse za budućnost Kosova, dva iz manjinskih zajednica dok su uzdržani bili poslanici NISME.

Sednica se nastavlja izborom pet potpredsednika.

Potpredsednike daju Samoopredeljene, DPK, DSK, Srpska lista a jednog ostale manjinske zajednice.

(Beta, 26.08.2025)

Povezane vesti »

Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

RTS pre 39 minuta
Predsednik Skupštine Kosova izabran iz 50. puta: Završio studije u Njujorku, karijeru stekao u SAD i Engleskoj

Predsednik Skupštine Kosova izabran iz 50. puta: Završio studije u Njujorku, karijeru stekao u SAD i Engleskoj

Nova pre 14 minuta
Srpska lista: Svih devet poslanika glasalo protiv Baše zbog njegovog antisrpskog stava

Srpska lista: Svih devet poslanika glasalo protiv Baše zbog njegovog antisrpskog stava

Blic pre 45 minuta
Na 57. sednici izabran predsednik kosovske skupštine Dimalj Baša

Na 57. sednici izabran predsednik kosovske skupštine Dimalj Baša

Nedeljnik pre 1 sat
Samoopredeljenje dobilo predsednika skupštine: Dimalj Baša izabran nakon višemesečnih pregovora

Samoopredeljenje dobilo predsednika skupštine: Dimalj Baša izabran nakon višemesečnih pregovora

Serbian News Media pre 1 sat
Dimal Baša novi predsednik kosovskog parlamenta

Dimal Baša novi predsednik kosovskog parlamenta

Radio sto plus pre 1 sat
Srpska lista: Glasali smo protiv izbora Baše zbog njegovog antisrpskog stava

Srpska lista: Glasali smo protiv izbora Baše zbog njegovog antisrpskog stava

Euronews pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoIzbori

Politika, najnovije vesti »

Šta Marko Milošević kaže o Petom oktobru?

Šta Marko Milošević kaže o Petom oktobru?

Danas pre 40 minuta
Ekskluzivni intervju Vučića za Euronews: Verujem da moja ponuda za dijalog ostaje, razgovori nemaju alternativu

Ekskluzivni intervju Vučića za Euronews: Verujem da moja ponuda za dijalog ostaje, razgovori nemaju alternativu

Euronews pre 39 minuta
Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

Skupština u Prištini konstituisana sedam meseci posle izbora

RTS pre 39 minuta
Kragujevac: Sednica gradske skupštine trajala 22 minuta

Kragujevac: Sednica gradske skupštine trajala 22 minuta

Pressek pre 24 minuta
Devet dana je prošlo od Vučićevih pretnji: Je l’ to to, predsedniče? Da li su ovo te odlučne mere za vraćanje reda i mira?…

Devet dana je prošlo od Vučićevih pretnji: Je l’ to to, predsedniče? Da li su ovo te odlučne mere za vraćanje reda i mira?

Nova pre 24 minuta