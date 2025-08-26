Bajatović: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

RTV pre 35 minuta  |  RTS, Tanjug
Bajatović: Sankcije NIS-u biće odložene, zalihe goriva u Srbiji do osam meseci

BEOGRAD - Jednomesečni odloženi rok za primenu američkih sankcija NIS-u ističe sutra. Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ocenjuje da će sankcije verovatno biti odložene na mesec ili dva. Ističe da je bez saradnje sa Rusijom nemoguće obezbediti stabilno snabdevanje energenata u Evropi, te da je mir u Ukrajini tesno povezan sa ukidanjem sankcija, a ne samo sa prestankom rata. Trenutno, prema njegovim rečima, NIS radi normalno, a zalihe goriva u Srbiji su dovoljne za šest do osam meseci.

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović ističe da najveća nada leži u dogovoru američkog predsednika Donalda Trampa i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, koji predviđa da Evropa mora tri godine unapred obezbediti energente u vrednosti od 250 milijardi dolara. "Biće odlaganja – na mesec dana, možda i na dva. Sankcije se lako uvode, ali teško ukidaju. Po mom mišljenju, najveća nada leži u dogovoru koji su postigli američki predsednik Donald Tramp i
