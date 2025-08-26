Brnabić: Natpisi na kući bake Vladimira Balaća - fašizam na delu

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Brnabić: Natpisi na kući bake Vladimira Balaća - fašizam na delu

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je danas da ispisivanje natpisa ''Selite se dođoši'' i ''Zborovi Novi Sad'' na kući bake studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimira Balaća predstavlja fašizam na delu.

''Ovo su natpisi koji su danas osvanuli na kući bake Vladimira Balaća. Vladimir Balać je jedan od najboljih studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Novom Sadu'', navela je Brnabićeva u objavi na mreži X, uz fotografije kuće na kojoj je ispisano ''Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad''. Ona je ukazala da je porodica Vladimira Balaća kontinuirano meta napada blokadera iz dva razloga, a da je prvi taj što Balać želi da studira i ne plaši se da to imenom i prezimenom
