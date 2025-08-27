Rale pretio ani oduzimanjem ćerke tare? Nakon njegove ispovesti oglasila se Nikolićeva: "Jel te nije više sramota da lažeš?"…

Haos se nastavlja

Ana Nikolić prijavila je bivšeg dečka Gorana Ratkovića Raleta za nasilje. Nedugo zatim, objavila je snimke na kojima jeca, a sada mu se obratila i prozvala ga nadimkom Srale. - Da najavim, smatram da treba uskoro da se otvori sigurna kuća za sve muškarce koje sam ja tukla, bola makazama, pa im je išla krv, samo nek pokažu tačna mesta gde je to bilo, a moja mesta su jako vidljiva, slikana i baviće se nadležni organi time - počela je Ana Nikolić. Foto: