Ovo su razlozi zašto ne bi trebalo da punite rezervoar goriva ‘do čepa‘

Foto: Screenshot / Road Show YouTube Većina vozača prilikom točenja goriva voli da napuni rezervoar do vrha i zaokruži iznos koji će platiti na blagajni.

Nakon automatskog prvog ‘klika‘, mnogi nastavljaju da pune rezervoar da bi dobili koji dodatan kilometar dometa i zaokružili iznos – primera radi s 47,27 na 50 evra. Međutim, mnogi ne znaju da na taj način bukvalno ‘bacaju novac u vetar‘. Brajam Kuli iz Road Showa navodi da je to štetna navika i navodi četiri razloga zašto ne bi trebalo prekomerno točiti rezervoar automobila. Iako se dodatno ‘kliktanje‘ ne čini opasnim, dešava se sledeće: pumpa ‘vrti‘ iznos evra,