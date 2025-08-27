Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde

B92 pre 29 minuta
Evo kako je pretučen fudbaler Crvene zvezde

Nezapamćeni skandal obeležio je revanš meč Crvene zvezde i Pafosa.

Fudbaler srpskog šampiona Stefan Leković udaren je u glavu od strane osobe u prsluku redara, dok je Marko Arnautović potrčao ka počiniocu želeći da se obračuna. Incident se dogodio nekoliko minuta pre kraja utakmice, kada je Pafos golom Žaže izjednačio na 1:1 i praktično eliminisao Zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Leković je, pošto nije bio u konkurenciji za meč, sedeo sa Nemanjom Supićem i delom stručnog štaba na tribinama iznad klupe, gde su trpeli
