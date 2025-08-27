Najezda medveda na sela kod Kraljeva: Meštani u strahu: "Pronašli smo rastrgnutu ovcu, uništene su nam košnice meda"

Medvedi sa Čemerna kod Kraljeva, u više navrata su ovog leta silazili sa planine i zalazili duboko u obližnja sela pričinivši pritom veliku štetu na imanjima. Ljudi strahuju da će medvedi i druga divljač, koja godinama unazad pustoši selo, prići bliže domaćinstvima gde čuvaju stoku i letinu.

Neka domaćinstva u selima Tolišnica i Propljenica nalaze se na 1050 metara nadmorske visine. Domaćinstva su udaljena jedna od drugih i okružena šumama. Staništem medveda i vukova. Tragova da su medvedi prolazili planinskim stazama i seoskim putevima ima i previše ovog leta, tvrde žitelji. “Prolaze ovde na 50 metara iznad kuće. Opuča kamenje. Znači mora da se seliš. Mora da bežiš od divljači. A niko ne preduzima nikakve, znači ništa. Da posejemo znači ne možemo