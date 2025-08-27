Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Blic pre 24 minuta
Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu…

Zvaničnici američke i ruske vlade razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma na marginama avgustovskih mirovnih pregovora za Ukrajinu, potvrdilo je Rojtersu pet izvora upoznatih sa razgovorima .

Predloženi sporazumi trebalo bi da posluže kao podsticaj Kremlju da pristane na mir, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije uvedene Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, koje su zemlji isključile većinu međunarodnih investicija u energetski sektor. Prema tri izvora, zvaničnici su razmatrali mogućnost povratka kompanije Ekson Mobil u ruski naftno-gasni projekat Sahalin-1. Pored toga, četiri izvora navode da je razmatrana i mogućnost da
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Vitkof optimističan: "Nadam se da će do kraja godine biti završeni ratovi u Ukrajini i Pojasu Gaze"

Vitkof optimističan: "Nadam se da će do kraja godine biti završeni ratovi u Ukrajini i Pojasu Gaze"

Blic pre 14 minuta
Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Kurir pre 14 minuta
Rusi udarili šakom o sto u Njujorku! Poljanski zapretio sa govornice UN! Nećemo više da ćutimo

Rusi udarili šakom o sto u Njujorku! Poljanski zapretio sa govornice UN! Nećemo više da ćutimo

Alo pre 1 sat
Poljanski na sednici SB UN: Pozivamo nemačke vlasti da ne pokušavaju da sakriju istinu o napadima na „Severni tok”

Poljanski na sednici SB UN: Pozivamo nemačke vlasti da ne pokušavaju da sakriju istinu o napadima na „Severni tok”

Politika pre 29 minuta
Tramp o dešavanjima u Vašingtonu: "Tražićemo smrtnu kaznu, ako neko..."

Tramp o dešavanjima u Vašingtonu: "Tražićemo smrtnu kaznu, ako neko..."

Telegraf pre 1 sat
Tramp: Ukrajina se nadala da će pobediti nekoga 15 puta većeg od sebe

Tramp: Ukrajina se nadala da će pobediti nekoga 15 puta većeg od sebe

Večernje novosti pre 39 minuta
"Nemamo izbora": Tramp: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu

"Nemamo izbora": Tramp: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu

Blic pre 1 sat

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRusija

Svet, najnovije vesti »

Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu…

Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Blic pre 24 minuta
Vitkof optimističan: "Nadam se da će do kraja godine biti završeni ratovi u Ukrajini i Pojasu Gaze"

Vitkof optimističan: "Nadam se da će do kraja godine biti završeni ratovi u Ukrajini i Pojasu Gaze"

Blic pre 14 minuta
Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Natezanje Amerike i Brazila se nastavlja: Sad poništile vizu ministru pravde Brazila! Lula: Mere su neprihvatljive

Kurir pre 14 minuta
Izgubljen na Aljasci

Izgubljen na Aljasci

Radar pre 1 sat
Bahata Dajana (30) potukla se sa vozačem tramvaja: Prepoznali je po tetovažama: Nema ni vozačku dozvolu, a u BiH hapšena u…

Bahata Dajana (30) potukla se sa vozačem tramvaja: Prepoznali je po tetovažama: Nema ni vozačku dozvolu, a u BiH hapšena u akciji "Romi" (video, foto)

Blic pre 1 sat