Tramp želi da potkupi Putina? Otkriveno šta je Amerika ponudila Rusiji za prekid rata u Ukrajini: "Hteli su da objave udarnu vest odmah nakon Aljaske"

Zvaničnici američke i ruske vlade razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma na marginama avgustovskih mirovnih pregovora za Ukrajinu, potvrdilo je Rojtersu pet izvora upoznatih sa razgovorima .

Predloženi sporazumi trebalo bi da posluže kao podsticaj Kremlju da pristane na mir, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije uvedene Rusiji nakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, koje su zemlji isključile većinu međunarodnih investicija u energetski sektor. Prema tri izvora, zvaničnici su razmatrali mogućnost povratka kompanije Ekson Mobil u ruski naftno-gasni projekat Sahalin-1. Pored toga, četiri izvora navode da je razmatrana i mogućnost da