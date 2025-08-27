UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Sastanak ukrajinske i američke delegacije u petak u Njujorku

RTV pre 1 sat  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Sastanak ukrajinske i američke delegacije u petak u Njujorku

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.281. dan. Ruski sistemi protivvazdušne odbrane tokom noći oborili su ukupno 26 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad pet regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Najintenzivniji napad zabeležen je u Rostovskoj oblasti, gde je nakon pada jednog drona došlo do eksplozije i požara na krovu stambene zgrade. Nema povređenih.

Ukrajinske snage za specijalne operacije saopštile su da su pogodile ruske logističke objekte na Krimu. Rusi tvrde da napreduju na istočnom i južnom frontu, što ukrajinska strana negira navodeći da se borbe i dalje vode. Kijev traži od Amerike i evropskih partnera da bezbednosne garancije uključuju vojne, diplomatske i pravne mere. Spremni su za sastanke u bilo kom formatu i na bilo kojoj lokaciji. Sjedinjene Američke Države su izrazile spremnost da pruže
