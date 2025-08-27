Sigurnost naftovoda zavisi od stabilnosti država kroz koje prolazi

Politika pre 1 sat
Sigurnost naftovoda zavisi od stabilnosti država kroz koje prolazi

Srbija u perspektivi treba da ima još jedan pravac snabdevanja naftom preko Mađarske, koja ima problem da da doprema crno zlato preko „Družbe” zbog stalnih napada Ukrajine

Naftovod „Družba”, koji je u poslednje vreme sve češće na meti Ukrajine, najduži je cevovod na svetu i njime se nafta transportuje iz Rusije (Tatarstana) u Evropu. Od Rusije, naftovod ide ka Belorusiji, a zatim severni krak prolazi kroz Poljsku do Nemačke, a južni ide preko Ukrajine do Slovačke, Češke, Mađarske i Hrvatske. Upravo su Slovačka i Mađarska kolateralna šteta ukrajinskih napada na naftovod koji osuđuje i najviši vrh ove dve zemlje, ali i prvi čovek SAD
