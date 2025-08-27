Vučić primio u oproštajnu posetu ambasadora Brazila: "Neka naši putevi nastave da se ukrštaju"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Brazila Žozeu Mauru da Fonseka Kosta Koutu kojem je zahvalio na iskrenoj posvećenosti i neumornom zalaganju u jačanju neraskidivih veza između naših zemalja, koje će, kako je rekao, ostati temelj poverenja i zajedništva.

Na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, Vučić je napisao da je odlazeći brazilski ambasador iskreni prijatelj Srbije i da su tokom njegovog mandata, odnosi između Srbije i Brazila postali snažniji i iskreniji. - U vremenu punom izazova, ambasador je pokazao istinsku posvećenost našoj saradnji, naročito u oblastima koje su za nas od strateškog značaja, a to su poljoprivreda, energija i zaštita prirode. Brazil je zemlja sa kojom delimo iste vrednosti i veru u