Još jednom odložene sankcije NIS-u na mesec dana

Forbes pre 39 minuta  |  Agencije
Još jednom odložene sankcije NIS-u na mesec dana
Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) odložilo je, po šesti put, primenu sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), ovog puta do 26. septembra, objavilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. „NIS će i u otežanim okolnostima nastaviti da obezbeđuje stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftom i naftnim derivatima. Krajnji cilj je uklanjanje NIS-a sa liste sankcija Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija
